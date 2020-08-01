استمرار غلق شواطئ الاسكندرية و لا بلاغات عن غرقى فى ثانى ايام العيد

كتب احمد سلامة

واصلت الادارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، تنفيذ قرار غلق الشواطئ أمام الزائرين لليوم الثانى على التوالى واختفت تجمعات المواطنين على كورنيش المدينة ومعظم الشواطئ في ثانى أيام العيد ورفعت لافتة ممنوع الاقتراب . كما استمر اغلاق الحدائق العامة والمنتزهات وحديقة حيوانات النزهة طبقا لتعليمات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فيما فتحت قلعة قايتباى أبوابها في ثانى ايام العيد لاستقبال الزائرين من الاسكندرية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالقلعة وشاطئ البحر من جهة اخرى واصلت مديرية أمن الإسكندرية نشر الأقوال الأمنية بطريق كورنيش لمنع التجمعات أو نزول المواطنين إلى الشواطئ تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لتأمين المواطنين ومواجهة ظاهرة التحرش التى تتكرر فى الاعياد و خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. كما واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات، لاستعادة المظهر الجمالي للمدينة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث تم رفع 290 طن قمامة خلال آخر 24 ساعة. ففي حي المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، واصلت إدارة المراقبة العامة للنظافة والتجميل، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس الحي، متابعة أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة، ورفع المخلفات الصلبة، وذلك خلال حملة نظافة بمنطقة أبوقير، والمجزر الآلي المجاني بالمنطقة وفي حي العامرية ثان، برئاسة الأستاذ محمد هنداوي، رئيس الحي، واصلت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة نهضة مصر جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للشوارع خلال عيد الأضحى، حيث تم رفع 8 أطنان تقريبًا بمنطقة السفن والكابلات. وقام حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، برفع المخلفات في نطاق الحي بمعدات شركه نهضة مصر وسيارتين تابعتين لمنظومه النظافة بالحي تحت إشراف ومتابعة إدارة الرصد البيئي بالحي، حيث تم رفع 182.25 طن قمامة على مدار اليوم.