مصرع شخصين بسبب انهيار حفر للتنقيب عن الاثار بحى غرب اسيوط

كتب سويفى رشدى

لقى ٢ مصرعهما ، إثر قيامهما بالحفر ١٤ مترًا تحت سطح الأرض للتنقيب عن الآثار بمنطقة ضرب الزق بحى غرب مدينة أسيوط. وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع إنهيار حفر على شخصين للتنقيب عن الاثار بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف ومامور القسم ومباحث قسم أول ورئيس حى غرب إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء التنقيب هبطت الأرض بهم فسقطوا في الحفرة وأصيبوا باختناق . وأشارت التحريات الأولية إلى أن الضحايا شخصين، شاب من منفلوط، والآخر اسلام. م ٣٦ سنه مقيم بغرب البلد، هم أصحاب صاحب المنزل ح. ع ٥٠ سنه مقيم بغرب أسيوط ، وجار استخراج الجثث بمعرفة قوات الحماية المدنية . وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المكان، وحرر المحضر اللازم.