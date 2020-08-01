“زاهي حواس:” :  تغريدة إيلون ماسك عن الأهرامات والملك رمسيس الثاني “لا تستحق الرد”

قال عالم الاثار الدكتور زاهي حواس، إن التصريح الغريب للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة (تسلا) إيلون ماسك، بأن فضائيين هم من بنوا الأهرامات وأن الملك رمسيس الثاني “كائن فضائي” عبر تغريدته على موقع (تويتر) لا تستحق الرد.

وقال حواس – في بيان أصدره اليوم السبت – “يبدو آن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الإعلان بأن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء”.

وأضاف” كان من المفترض ألا أقوم بالرد على هذا الكلام لأنه لا يستحق ذلك، ولكن وجدت أن هذا الخبر نشر في كل مكان، وهو خبر ليس له أي دليل علمي”.

وكشف عالم المصريات عن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية التي تثبت أن بناة الأهرام هم المصريون، والملك رمسيس الثاني من الدلتا، وعائلته عاشت في “بر رعمسو” بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة.

وأكد أن هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى الملك خوفو وهرمه، والهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة الـ18.

وأشار إلى أن مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما، وقد كشف مؤخرا عن بردية (وادي الجرف) التي يحدثنا فيها رئيس العمال “مرر” عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن أن اسم هرم خوفو هو “آخت خوفو” بمعني آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم “عنخ خوفو” بمعني خوفو يعيش.

وقال، في ختام بيانه، “ارجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن المصريين القدماء والأهرامات حتي يعرف أن الأهرامات ليست لها صلة بالفضاء، وأن بناة الأهرام هم المصريون”.