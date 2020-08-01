وزارة الصحة: تسجيل 238 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 حالة وفاة جديدة، في انخفاض جديد عما تم تسجيله يوم أمس الجمعة من وفيات وإصابات.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 94316 إصابة، فيما أرتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 4834 حالات.وأكدت الوزارة، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 41137 وخروجهم من المستشفيات، عقب تسجيل شفاء 1499 حالة.وتشير الأرقام المعلنة مقارنة بيوم أمس الجمعة، غلى تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 321 إصابة و31 حالة وفاة.