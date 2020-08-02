صوت العرب” تحتفل بالعيد على مدار اليوم

تحتفل اذاعة صوت العرب ، بثالث ايام عيد الاضحى المبارك، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج بداية من برنامج اغنيات اليوم ، يومك سعيد ، ويليه برنامج ” اهلا بالعيد”، من اعداد وتقديم هشام علوان، ويعقبه برنامج الشيف فى العيد، ويدورحول اكلات العيد، من اعداد وتقديم احمد شريف ، ثم برنامج” عساكم من عوادة”، من اعداد وتقديم عبير ظلام، وبعده برنامج ” فنون وتراث”، مع شخصية عربية حول العيد فى بلده والطقوس الخاصة بالاحتفال به وذكرياته ، من اعداد وتقديم رحاب سالم مع حلويات العيد، ثم فقرة مفتوحة بعنوان” دروس الحج” وتدور حول النظام كدرس من دروس الحج وتطبيقه فى حياتنا العامة، من اعداد وتقديم منال العارف، ويليه فيلم العيد وهو فيلم ” واحدة بواحدة”، من بطولة عادل امام وميرفت امين، وفى السهرة ” ليلة طرب”، مع الفنان محمد عبده ، فى منتصف الليل.