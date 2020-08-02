فى ثالث ايام العيد شواطئ الاسكندرية بدون رواد وحملات على المخابز

كتب احمد سلامة

خلت معظم شواطئ الاسكندرية من الرواد فى ثالث ايام العيد كما خلت معظم الشوارع والميادين الرئيسية من المارة والكافيهات من ا الرواد . كما خلت شواطئ غرب المدينة على غير العادة من المصطافين ورواد الشواطئ من المحافظات القريبة “رحلات اليوم الواحد” وذلك بعد تكرار حوادث الغرق وتكثيف الحراسة والمرور الامنى على الشواطئ. واعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم من خلالها متابعة القطاع التموينى بالمحافظة. وكلف المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية بمتابعة المخابز البلدية، من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون اى مشاكل او معوقات. وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 19 محضرًا لمخابز مخالفة مابين إنتاج خبز ناقص الوزن او غير مطابق للمواصفات أو الغلق بدون إذن مسبق من التموين. كما تم المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي مشاكل، والمرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع، متابعة أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عم الأسعار، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.