الحريرى فى بيان عاجل يطالب بوديعة مالية لأسر شهداء القطاع الطبي اسوة بالشهداء والمصابين في العمليات الارهابية

كتب احمد سلامة

طالب النائب السكندرى هيثم الجريرى فى بيان عاجل الى مجلس النواب اليوم الآحد بشان ضرورة دعم الدولة لأسر شهداء القطاع الطبي ماديا اسوة بالشهداء والمصابين في العمليات الارهابية ويقول نص البيان .. السيد الدكتور رئيس مجلس النواب سبق ان تقدمت بطلب احاطة في ٣٠ مارس بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائى لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية. وبكل اسف لم يناقش هذا الطلب حتي تاريخه لقد تابعت علي مدار الشهور الماضية استشهاد العشرات من الطاقم الطبي من الشباب والكبار وللاسف الشديد فإن الحكومة لم تنظر الي أسر هؤلاء الشهداء، هذه الأسر التي اصبحت بلا عائل يحميهم ويتولي رعايتهم ماديًا هذه الأسر لم يصبح لها اي دخل مادي سوي معاش ضئيل بضع مئات من الجنيهات لن تكفي فواتير الكهرباء والغاز والمياه السيد رئيس مجلس النواب تحدث الجميع عن دور القطاع الطبي في مواجهة كارثة كورونا واطلق عليهم الجيش الابيض لانهم كانوا علي خط المواجهة الاول في هذه المعركة الشرسة مع عدو خطير ومجهول اليس أقل ما يمكن ان نقدمه الي اطفال وزوجات وعائلات هؤلاء الشهداء ان نؤمن لهم احتياجاتهم المادية في التعليم والعلاج والماكل والمشرب والملبس نعم هناك زيادة ضئيلة في رواتب بعض اعضاء القطاع الطبي وهي بكل تاكيد غير كافية ولا تتناسب مع خطورة المهنة وأهميتها ولكن ماذا يستفيد اسر الشهداء والاطفال اليتامي من زيادة الرواتب هناك مشروعات قوانين تقدم بها زملائي في تكتل ٣٥-٣٠ لمساواة شهداء القطاع الطبي بشهداء العمليات الارهابية اخشي ان تمر الثواني الاخيرة من عمر هذا المجلس بدون تعديل القانون لذا أطالب بصرف مبلغ مالي لأبناء شهداء القطاع الطبي لا يقل عن مليون جنيه يخصص كوديعة لابناء الشهداء ليكفل لهم حياة كريمة وهو أقل ما نستطيع أن نقدمه لأسر الشهداء من القطاع الطبي الذين لم يضنوا بارواحهم فداء لمصر وشعبها العظيم هذا الشعب العظيم لم ولن يبخل أبدًا علي تكريم ابناء الشهداء، ويجب علي الحكومة ومجلس النواب ان يكونوا علي نفس القدر من التقدير والتكريم لهؤلاء الشهداء وأبنائهم