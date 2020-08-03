محافظ أسيوط يعلن المتابعة المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات وغرفة عمليات على مدار 24 ساعة

كتب:سويفى رشدى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات واستمرار اعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك .

وأشار محافظ أسيوط الى الانعقاد المستمر لغرفة ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والاحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة لمتابعة ورصد تطبيق الاجراءات الاحترازية وتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها بالتنسيق مع كافة الجهات لافتا الى ان اغلب الشكاوى والبلاغات تمثلت فى بلاغات انقطاع الكهرباء او المياه عن بعض الشوارع والابلاغ عن بعض حوادث الطرق لافتاً الى انه تم التعامل مع جميع البلاغات الواردة على مدار ايام عيد الاضحى المبارك والاستجابة الفورية لها .

واضاف المحافظ انه قام بالعديد من الجولات المفاجئة بالمراكز والاحياء للوقوف على تطبيق الاجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات وزيارة المستشفيات ودور الايتام للتهنئة بالعيد فضلا عن الجولات الميدانية لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها لتلقى طلبات التصالح فى مخالافت البناء وسداد جدية التصالح .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق “صحة مصر”.