نائب تشيكي: القوات الأمريكية والتركية الموجودة على الأراضي السورية محتلة

انتقد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي ايفان دافيد الأكاذيب التي يسوقها المسؤولون الأمريكيون والأتراك بشكل متكرر حول الوضع في سورية مؤكداً أن القوات الأمريكية والتركية الموجودة على الأراضي السورية محتلة وغير شرعية.

وأوضح دافيد في مقال نشره في موقع “قضيتكم” الالكتروني اليوم أن من يقاتلهم الجيش السوري في إدلب هم إرهابيون وأغلبهم من المرتزقة الأجانب الذين جاءت بهم استخبارات النظام التركي من مختلف دول العالم ويقوم إلى اليوم بدعمهم وتسليحهم والإشراف عليهم.

وأشار إلى أن النظام التركي لا يكتفي بممارساته غير الشرعية في سورية بل يزيد التوتر في منطقة القوقاز حيث يشارك في عمليات عسكرية إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا ويقوم بنقل إرهابيين من تنظيم “داعش” سبق لهم أن قاتلوا في سورية.