“الغرف التجارية” :زيادة معروض السلع وثبات الاسعار واستقرار السوق مع رابع ايام العيد

كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار السوق وثبات الاسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع ايام عيد الاضحي المبارك .

وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية اشارت تقاريرها الي استقرار السوق في المحافظات المختلفة وان الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان غرف العمليات الفرعية التي تعمل تحت اشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة امناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال ايام عيد الاضحي المبارك الحركة التجارية بكافة اسواق الجمهورية كل غرفة في نطاق محافظتها وان هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الاسواق خاصة خلال ايام العيد وان كافة السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين مشددا علي ان غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل علي مدار الاسبوع للموقوف علي اي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق

واشاد رئيس “الاتحاد” بدور رؤساء ومجالس ادارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الاسواق بالمحافظات المختلفة لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين خاصة اثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة متوقعا ان تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم اقتصادنا القومي.

وقال محمد ابو القاسم رئيس غرفة اسوان التجارية وامين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق التجاري في اسوان يشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه الي الاتحاد العام للغرف التجارية خلال ايام عيد الاضحي المبارك.

واكد حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية علي توافر كافة السلع بالسوق التجاري في محافظته وهو ما انعكس علي زيادة حالة الاستقرار العامة بكافة اسواق المحافظة وبالتحديد اثناء ايام عيد الاضحي الحالية.

وقال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية ان السوق السويسي اكثر استقرارا حتي الان والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة امام الموطن بشكل يحقق كافة رغباته في ظل عيد الاضحي المبارك اعاد الله علي مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية ان الامور اكثر استقرار في اسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.

وقال احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية ان السوق في محافظتة يشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها امام المستهلكين تزامنا مع ايام عيد الاضحي المبارك.

وقال انور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية ان السوق في مطروح يشهد توافر في السلع ولا توجد اي ازمات في ظل متطلبات عيد الاضحي وهو الامر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.

وقال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء ان السوق السيناوي يشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصدة غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار .

ياتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الاراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بان السوق في محافظتة مستقرا وان المعروض اكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالايجاب علي السوق التجاري في جنوب سيناء.