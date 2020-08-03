لاول مرة بأيدٍ مصرية..  محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو جاهزة للإفتتاح

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية في محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حيث تابع الوزير. بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد

الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة واسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك وكذلك

بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر و أعمال تأمين العمارة،، كما اطمئن وزير النقل على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ كافة الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس و على استمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

بعدها توجه الوزير لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور ثم ورشة العمرة الجسيمةثم تفقد باقي محطات المرحلة وهي (الهايكستب – قباء – عمر بن الخطاب – هشام بركات – النزهة)، حيث اطمئن الوزير على جاهزية كافة المحطات تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة وعلى توافر كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير وأكد الوزير خلال جولته على أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الأدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي، مضيفا انه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدى مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهي (المقاولون العرب – أوراسكوم ) كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.