أسرة البدري فرغلي تنفي خبر وفاته ..و”المنشور الكاذب” يواجه بتنديد ضد مروجي الشائعات ..وملحمة حب ووفاء للمناضل الكبير .

كتب عبدالوهاب خضر:

نفت اسرة المناضل الكبير البدري فرغلي رئيس إتحاد المعاشات ،والبرلماني السابق ،واحد قيادات حزب التجمع ،خبر وفاته ..وقال نجله ياسر على صفحته على “الفيس بوك” أن والده بخير وبصحة جيدة ..ويشار هنا أن مجموعة من مروجي الشائعات نشروا خبر وفاته ..فتحول هذا “المنشور الكاذب” الى ملحمة حب من محبي وتلاميذ فرغلي مشيدين بنضاله ومواقفه الوطنية والتاريخية ،منددين بمروجي الشائعات ..ويذكر ان رئاسة الجمهورية إطمأنت على صحة وسلامة “المناضل التاريخي ” البدري فرغلي .