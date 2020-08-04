متحدث “الري” لقناة “ten ” : أبدينا اعتراضنا الشديد على عملية ملء سد النهضة الإثيوبي

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، أن قضية سد النهضة ما زالت عالقة، كما هي عليه منذ انعقاد القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة في يوليو 2020.

وقال السباعي في مداخلة هاتفية عبر قناة “ten” الفضائية الاثنين، إن “وزير الري محمد عبد العاطي، أبدى اعتراض مصر الشديد على الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بملء سد النهضة، خلال الفترة الأخيرة، دون التفاوض مع مصر والسودان”.

وذكر، أن “هذا الإجراء الأحادي يشير إلى دلالات سلبية واضحة تؤكد على رفض الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق عاجل وشامل للأطراف كافة”.

وأوضح، أن “اجتماع اليوم إجرائي، تم الاتفاق فيه على اقتراح آلية عمل للاجتماعات الحالية التي ستنعقد خلال أسبوعين”.

وكشف السباعي عن عقد اجتماعين خلال اليومين المقبلين على المستوى الفني والقانوني، ثم اجتماع وزاري لعرض نتائج الاجتماعات، من أجل التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية الجوهرية.

ونوه، بأن “مخرجات الاجتماعات سترفع إلى الرؤساء، ليصبحوا الجهة التي يخول لها الحق في اتخاذ الإجراء الذي سيتم، سواء كان ذلك الإجراء بالتوصل إلى اتفاق أو عدم الاتفاق”.

واستأنفت مصر والسودان وإثيوبيا، الاثنين، اجتماعات “سد النهضة”، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل لاتفاق إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.