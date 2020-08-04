الخميس القادم ..طرح المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك وتشمل 1400 دراجة.تهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام “الدراجة الهوائية”، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.ويتم طرح نوعين من الدراجات..

الأولى دراجة جبلي Phoenix 2605 تصلح للطرق الممهدة والغير ممهدة، المقاس 26 ، ويصل سعرها 1932 جنيها.

والثانية دراجة هجين Phoenix A55 مناسبة أكثر للطرق الممهدة، المقاس 28، السعر 2362 جنيها.

المبادرة تسهم في تخفيض سعر الدراجة بنسبة 25% عن سعر السوق.يمكن الدفع نقدي في مقر مركز شباب الجزيرة، وهناك إمكانية للتقسيط الإلكتروني من قبل البنك الأهلى.

المبادرة تأتي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبدعم من بنك القاهرة.

صناعة مصرية 100%.

كما يوجد خدمات ما بعد البيع وشهادة ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة وليس لسوء الاستخدام، وتم تخصيص مركز صيانة بمصنع قادر للصناعات المتطورة فى شارع الطيران بمدينة نصر.

رابط الحصول على الدراجة الهوائية للحجز يوم الخميس القادم ..

https://www.emys.gov.eg/bike/