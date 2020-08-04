“فاروق جعفر” وصمة عار على الكرة المصرية

تركت تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات والمدير الفني لمنتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق والتي اتهم فيها الأندية المصرية بأنها استفادت من مجاملات تحكيمية في البطولات القارية، لدرجة أن بعض الحكام كانوا يعرضون عليه كقائد للفريق الأبيض، الحصول على ضربة جزاء أو طرد لاعب منافس، واعتباره أن منتخب مصر، صعد لمونديال 1990 مستفيدًا من التحكيم أيضا، تركت انطباعًا سيئًا بين كل عناصر اللعبة سواء من زملائه او منافسيه وكانت ردود الفعل عنيفه من كل انحاء الوسط الكروي المصري، لكن لم تصدر حتى الآن اي قرار رسمي تجاهه سواء من وزارة الرياضة او اتحاد الكرة او قناة الزمالك التي قال فيها هذه التصريحات المشينة.

وحول ردود الفعل على تصريحات جعفر، أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات والمدير الفني لانبي حاليا ان تصريحات فاروق جعفر بشأن زعمه بمجاملة التحكيم الإفريقي للأندية المصرية ومنتخب الفراعنة في البطولات القارية، مضرة لكل عناصر الكرة المصرية، بل ولتاريخ مصر الكروي بشكل عام، ومؤسفة ولا يصح أن تصدر من نجم بحجم وقيمة فاروق جعفر، خاصة أنها أضرت الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية المختلفة، مشيرا الى انه خلال وجوده كلاعب او كعضو في الجهاز الفني مع الزمالك لم يحصل على أي مجاملات تحكيمية، ويكفي فوز الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الكؤوس2000من قلب الكاميرون”.

أعرب ضياء السيد لاعب الاهلي السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن استيائه من تصريحات فاروق جعفر، مؤكدا انها ستؤثر على الأهلي والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا والمنتخب الوطني أيضا في مبارياته القارية (المقبلة).

وأشار ضياء، الى أن الوداد المغربي سوف يستغل تصريحات جعفر من أجل الضغط على الاتحاد الإفريقي “كاف” فى المباريات المقبلة بدوري الأبطال، مضيفا ان هناك اتجاها داخل الكاف لإهداء لقب دوري الأبطال، للوداد نظرا للأحداث التي وقعت أمام الترجي التونسي في النسخة الماضية”.

وكشف نجم الاهلي السابق، أن الاتجاه داخل الاتحاد الإفريقي هو تعويض نادي الوداد عن فقدان البطولة الماضية وتصريحات جعفر ستساعد على ذلك، مؤكدًا ان الوداد المغربي سيستغل الموقف وسيخاطب الكاف، خشية تكرار ما حدث له في نسخة الموسم الماضي.

وانتقد محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر، موضحا انها تصريحات سيئة وغير مفهومة ولا تعبر عن الواقع، حيث شاركت في هذه الفترة ولم نشعر بوجود مجاملات تحكيمية، بل بذلنا أقصى ما لدينا في الملعب وخضنا المباريات بكل شرف”.

وطالب صلاح بمحاسبة فاروق جعفر على هذه التصريحات، متمنيا ألا يؤثر كلامه على مواجهتي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في ظل تسليط الإعلام المغربي الضوء على الواقعة، مؤكدا انه حصد العديد من البطولات والألقاب مع الزمالك في هذه الفترة عن جدارة، ويرى أن نفس الكلام حدث مع منتخب مصر الذي استحق الوصول لمونديال 90، وأيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون حققوا إنجازات وأرقام بدون مجاملات”.

وتعجب علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، من تصريحات فاروق جعفر، مؤكدا أنه أساء للكرة المصرية بوجه عام، مؤكدا أن الإسماعيلي حصل على بطولة إفريقيا، وقت توقف الدوري، مشيرا إلى أن الفريق توج بالبطولة بمجهوده وليس بمساعدة الحكام.

واوضح أبو جريشة، ان الإسماعيلي شارك فى أول بطولة أفريقية عام 1969، وكان الدورى المصرى موقوفا حينها، وخاض الدراويش جميع مبارياتهم خارج الأرض، ورغم ذلك حقق الفوز فى كل المواجهات، ولم يكن له أى سيط أو شهرة على المستوى الإفريقي فكيف يجامله التحكيم؟.

اضاف جريشة، خضنا 8 مواجهات وأحرزنا 22 هدفا، وكنت هداف البطولة بـ8 أهداف، وسجلت برأسى وقدمى لكن لأول مرة أسمع عن التسجيل بيدى، فهذا شيء مدهش ولم يحدث على الإطلاق، كما أني لم أجلس فى أى وقت مع الحكام، لأن المتخصص في ذلك هو الإداري أو مدير الكرة”.