“ثورات المصريين”..في كتاب جديد لـمحمد فرج 

ثورات المصريين وعمليات كشف الغطاء.. رؤية سياسية ـ اجتماعية ـ ثقافية ، أحدث مؤلفات الكاتب محمد فرج ـ الأمين المساعد لحزب التجمع ـ والكتاب محاولة لقراءة الثورات المصرية المعاصرة خاصة منذ ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013، والتي كشفت عما في باطن المجتمع المصري من حقائق اجتماعية مذهلة، وصراعات اجتماعية وثقافية غريبة وعجيبة على حد تعبير المؤلف “كان يظن أغلبنا أنها ذهبت مع ذهاب عصرها” .

ويتضمن الكتاب عدة فصول منها “في طبيعة الثورات الشعبية ” و”مجتمع مسكون بثقافات القرون الوسطى ” و” ثورات المصريين : وحدود التحولات الثورية” .

وقد صدر للمؤلف من قبل عدة كتب فكرية وسياسية وأدبية منها: ” الصهيونية مشروع استعماري” و”أزمة الانتماء في مصر” و”المزاج النفسي للجماهير” و”سيكولوجيا الحركة الطلابية” وغيرها .