تراث الفيوم الثقافي في مهب الريح.. والسواقي تستنجد

وصلت أهم معلم من معالم محافظة الفيوم السياحة “السواقي” إلي حالة يرثا بعد صرف مبالغ باهظة لتطويرها فقد توقفت السواقى عن العمل وهبوط أحداهما فى مشهد مؤسف يدين كل مسئول بالمحافظة فى ظل غياب تام لمديرية الآثار والسياحة .

ويرجع تاريخ السواقى في الفيوم، إلى أكثر من 2000عام، وتحديدا تم أنشاؤها في العصر البطلمي، للمساعدة في رفع المياه للاراضي الزراعية ولحاجة الفلاح القديم إلى ري أراضيه من منسوب أدنى إلى منسوب أعلى، كان عليه أن يفكر في وسيلة لرفع الماء إلى الأرض الزراعية، فاستغل البطالمة شلالات بحر يوسف، في دفع السواقي، لتجلب المياه من أسفل إلى أعلى بفعل قوة دفع المياه ذاتها، وبذلك تمكن الفلاح من تجاوز المنخفض.

يقول خالد حسن (معلم) كانت احد أهم معالم الفيوم السياحية سواقي الهدير بميدان السواقي وكان السائحون يأتون إلى الفيوم للاستمتاع بالسواقي في سياحة اليوم الواحد نظرا لقرب الفيوم من القاهرة بالإضافة إلي أن السياحة الداخلية متنفس أهل الفيوم أنفسهم لان الاستمتاع بها غير مكلف وفجأة في عهد احد المحافظين السابقين تم هدم المبني السياحي القديم حول السواقي بحجة التطوير وقتها قال المحافظ بدء أعمال تطوير ميدان السواقي، بوسط مدينة الفيوم، وامتداد شارع أحمد شوقي، في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والارتقاء بها، والوصول بها للمظهر الجمالي والحضاري اللائق، باعتبارها أحد معالم المحافظة السياحية المتفردة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن تطوير ميدان السواقي، يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية، حيث تم الانتهاء من تطوير ميداني عبدالمنعم رياض، وميدان التدريب بمنطقة كيمان فارس بحي الجامعة.

ويكمل خالد مصطفي “مهندس” بعد هدم المبني القديم لم نجد سائحا واحدا يعاود زيارة السواقي حتي رحلات المدارس اختفت من ميدان السواقي والأغرب من ذلك تم الغاء الكافتيريا الملحقة بالسواقي وهذا ساعد في الحد من الزائرين لانهم لم يجدوا أى مكان للجلوس به وخلال أيام ثورتى يناير و30 يونيو لاقي ميدان السواقي شهرة كبيرة لاحتضانه الثوار الفيوم وتعشم الجميع الاهتمام بالميدان وتطويره ولم يحدث.

ويؤكد عبد الغفار محروس “طالب” انه في عهد المحافظ السابق اللواء عصام سعد تم الاهتمام بالميدان وتطويره ولكننا فوجئنا بطرحة في مزاد لتاجيره ولم تتم مراعاة الطبقات الفقيرة التي كانت لا تجد مكانا للخروج والفسح الا ميدان السواقي لأنه كان غير مكلف وأصبح ميدان السواقي مولد السواقي مراجيح والعاب يدخله القادرون وأطفالهم وعلي الغلابة الفرجة من الخارج فقط وجاء المحافظ الحالي وتم سحب السواقي من المستأجر لأنها نفع عام علي أن يتم تطويرها وعودتها إلى المواطن الفيومي البسيط للاستمتاع بها ولكن للاسف منذ ذلك التاريخ والسواقي مهملة.