إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم

يعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2020، ويهنئ الأوائل على مستوى جميع الشعب، حيث يتصل الوزير بالأوائل تليفونيا لإبلاغهم بتفوقهم والمجموع الذى حصلوا عليه بالثانوية العامة.و من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة صباح اليوم الثلاثاء من الدكتور طارق شوقى وأسماء الأوائل، كما تعلن الوزارة اليوم الثلاثاء النسبة العامة للنجاح في الثانوية الثامة 2020.وتشير معلومات ان أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ” 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات،و أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى و تتخطى الـ” 79%.