192 مليون جنيه حصيلة ملف التصالح علي مخلفات البناء بالمنوفية
كتب عادل شحتينو
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 94 ألف 503 طلب ، مؤكداً علي أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ ما يقرب من 192 مليون جنيه حتي الآن ، مشيرا إلى انه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا علي تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل . هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون . كما أكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم علي التقدم بطلبات التصالح ، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات ، مؤكداً أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لم تسدد مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بـ 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين .