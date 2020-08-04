نادي قضاة مصر لـ”المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان”: تصريحاتكم تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء وتدخلاً غير مقبول

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة محمد عبد المحسن اليوم الثلاثاء عن موقفه من تصريحات لمفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ” كوفلر” علقت فيها على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.

وجاء في بيان “القضاة”:” أنه تابع بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يعد مساسا بضمانات استقلال القضاء وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.”

وقال البيان:” كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.

ويشدد “النادى” في بيانه على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعدياً على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط. وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.