محافظ المنوفية يهنئ ثالث الثانوية العامة وتعلن رغبتها في الالتحاق بالفنون التطبيقية

كتب عادل شحتينو

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بالطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغنى، الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة 2019/2020 لتقديم التهنئة لها ولأسرتها على تميزها وتفوقها ، متمنيا لها دوام النجاح و التوفيق . وقد أعربت الطالبة عن بالغ سعادتها باتصال المحافظ بها مؤكدة على اصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجد والاجتهاد للوصول الى هدفها ، وخلال الاتصال أعربت سهيلة عن رغبتها فى الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية التى طالما حلمت بها، وقد أكد المحافظ على سعادته بتحديد الطالبة لهدفها وسعيها نحو تحقيقه بالجد والاجتهاد مشيرا الى أن تحديد الهدف والتمسك بالوصول له هو أهم مقومات النجاح لكل من الطالب والمجتمع . كما قدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالبة مشيدا بدورهم وما بذلوه من جهد فى توفير الأجواء المناسبة للطالبة حتى تتمكن من التفوق ، ومشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الجهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان . جدير بالذكر ان الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغنى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف ، الشعبة العلمية ” رياضيات ” قد حصلت على مركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة .