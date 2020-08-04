وزارة الشباب والرياضة تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تلقي رغبات الشباب من جميع المحافظات للاشتراك في فعاليات الاحتفالات باليوم العالمي للشباب، التي تنفذها الوزارة يومي( 12-13 ) أغسطس الجاري ، تحت شعار “2020 .. اشتراك الشباب في الجهود الدولية “.. داعية الشباب للمشاركة في الفعاليات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية ودعمها لتنمية الشباب في مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية ، واعترافا بدور الشباب الذي لا غنى عنه على المستوى الوطني وكذلك على مستوى العمل متعدد الأطراف.