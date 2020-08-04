الاسكندرية تحصد 3 مراكز فقط فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام

كتب احمد سلامة

حصدت محافظة الاسكندرية ثلاثة مراكز ضمن اوائل الثانوية العامة هذا العام .حيث حصل الطالب محمد يسرى عبدالله الصادق، من مدرسة المتفوقين في برج العرب بالإسكندرية على المركز الأول بمجموع 652.8 درجة، فيما حصلت الطالبة رغدة محمد بيومى محمد حسن، الشعبة الأدبية على المركز السادس مكرر بمجموع 407.5 درجة من مدرسة العجمى الثانوية بنات، وفى شعبة علمى رياضيات، حصل الطالب يحيى محمد فرغلى على المركز الثالث مكرر بمجموع درجات 409.5، من مدرسة محمد زهران الثانوية بنين. حصلت الإسكندرية على أقل من 1% من مراكز أوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام 2019 / 2020، بقسميها العلمى (علوم ورياضيات) وأدبى، حيث كان من نصيبها 3 طلاب فقط من بين 39 طالباً وطالباً حصدوا المراكز الاولى لهذا العام .