“تشريعية النواب” توافق على إضافة مادة لقانون العقوبات لتعريف التّنمر وتحديد عقوبته

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الثلاثاء/، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم “309 مكرر”، جاء فيها تعريف للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، حيث نص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعى.