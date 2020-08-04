اسيوط تحصد 4 اوئل في قسم علمي علوم والسادس بالقسم الادبي

كتب ـ سويفى رشدى حظت محافظة اسيوط بحصول اربعة من ابناءها الطلاب على المركز الاول في القسم العلمي علوم مكرر كما حصدت ايضا المركز السادس مكرر في القسم العلمي بعد ان تم اعلان النتيجة من الوزارة وقام اللواء عصام سعد ووكيل وزارة التربية والتعليم صلاح فتحي بالتواصل معهم وتهنئتهم بالتفوق ” وقال احمد عبدالناصر محمد أحمد مدرسة المستقبل الخاصة بأسيوط والحاصل على المركز الاول مكرر علمي علوم انه كان حريص منذ بداية الدراسة على التحصيل والمتابعة والمناقشة مع المدرسين مشيرا الى ان كان مقسم شهور السنة منذ البداية وارتفعت نشبة المذاكرة مع اخر شهور العام الدراسي مؤكدا على تأثير فيروس كورنا المستجد على الدروس مؤكدا على صعوبة امتحان الاحياء والانجليزي وقال ان والدي استاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر فرع أسيوط والوالده وتدعى نجاة احمد مخلوف مدرسة ولديا ثلاثة اشقاء دينا امتياز طب ومحمد طالب هندسة قسم عمارة ومنار رابعة صيدلة مؤكدا انه سوف يلتحق بكلية الطب باسيوط وقال جمال جامع مدير مدارس المستقبل ان الطالب ابن المدرسة منذ الحضانة وانه متفوق منذ الصغر مؤكدا على تميز المدرسة واختيارها لاصطاف متميز من اعضاء هيئة التدريس وقال الطالب احمد هشام عبدالرحيم عبدالباسط الحاصل على المركز الاول مكرر علمي علوم ان والده يعمل استاذ بكلية الطب ووالدته الدكتورة هبة أحمد استاذه ايضا بكلية الطب وانه لديه ثلاثة اشقاء محمد برابعة طب ومنة الله 6 طب وملك ثالثة اعدادي مؤكدا انه كان حريصا على الصلاة والمذاكرة منذ بداية العام الدراسي مؤكدا ان استخدام التقنية الحديثة عوضه ظروف كورونا وانه يأخذ دروس في 7 مواد وانهى قبل شهر يناير ويتمنى دخول الطب ويهوى السباحة وكرة القدم مشيدا بملحق الجمهورية التعليمي وخاصة المراجعة وطالب زملاءه بالاستفادة من التعليم الالكتروني في ظل ظروف كورونا وقالت تسنيم محمد حسن والحاصلة مدرسة منلفوط الثانوية بنات على المركز الاول علمي علوم ان طريقتها في المذاكرة كانت متفاوته في عدد الساعات حسب متطلبات المادة مؤكدة انها تاثرت بظروف كورنا خاصة في صعوبة المراجعة مع الاساتذة والدروس والشائعات التي انتشرت على الفيس بوك وتاجيل الامتحانات اكثر من مرة اصابتنا بالاحباط ولكن لم انساق وراءها وقالت ان الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط وانها تتمنى دخول طب أسيوط وانها تهوى القراءة وخاصة الادباء امثال الدكتور احمد خالد توفيق مشيرة الى والديها صيادلة ولديها اخ يدعى حسن 3 ثانوي ومريم 2 اعدادي وقال جورج يسري شحاتة سوريال ” منازل الاول مكرر علمي علوم مدرسة أحمد قرشي ديروط انه كان يذاكر اكثر من 7 ساعات يوميا وانه كان دائم الغياب بالمدرسة لظروف وبسبب هذا الغيام قام بالتحويل منازل ولكن ذلك لم يؤثر على تحصيله الدراسي وانه كان بياخذ دروس خصوصة في كل المواد وانه تم الانتهاء منها قبل ظروف كورونا وانه يهوى كرة القدم ويتمنى دخول الطب لمعالجة الفقراء مشيرا الى ان والدته متوفية ووالده مدرس بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية وانه معه اخان الاكبر كيرلس في 3 طب وبابلي بالصف السادس الابتدائي وانه يهوى الكرة والرسم وقال اسماعيل انور علي عباس ” فصول خدمات أحمد قرشي ديروط وابن قرية نزلة فرج والحاصل على المركز السادس مكرر القسم الادبي انه يهوى المواد الادبية والقراءة والصحافة وانه كان حريص على المذاكرة منذ بداية العام الدراسي وان والده كان يوفر له المناخ المناسب للمذاكرة حيث وصل الى 8 ساعات مذاكرة يوميا في نهاية العام وانه يتمنى دخول كلية الاعلام ويكون صحفي مدافع عن وطنه مشيرا الى ان والده عامل والدته ربة منزل واخوتي هاني عامل واحمد بنى ومصطفى عامل وانه غالبا ما يعمل في الاجازة الصيفية بالقاهرة لمساعدة اسرتة مشيدا بما تحقق على ارض الوطن في الاونة الاخيرة ودعا زملاءه للعمل والمثابرة وعدم الاستسلام للظروف