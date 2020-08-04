محافظ أسيوط يهنئ 5 طلاب من أبناء المحافظة لحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 

كتب سويفى رشدى

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 5 طلاب من أبناء المحافظة لحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2019 /2020 حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم معبراً عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المركز الأولى ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتي تم إعلانها اليوم الثلاثاء. حيث هنأ المحافظ ( الطالب أحمد عبدالناصر ـ مدرسة المستقبل الثانوية ، وأحمد هشام عبدالباسط ـ مدرسة دار حراء الاسلامية بأسيوط ، تسنيم محمد حسن ـ مدرسة منفلوط الثانوية بنات ، جورج يسري ـ منازل ديروط ) الحاصلين على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة كما هنأ الطالب اسماعيل أنور علي عباس ـ بمدرسة فصول خدمات أحمد قرشي الثانوية المشتركة حاصل على المركز السادس مكرر أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 407.5. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط 5 مراكز حصل فيها 4 طلاب على المركز الاول مكرر بالشعبة العلمي علوم وحصل طالب على المركز السادس بالشعبة الأدبي. وأعلن محافظ أسيوط تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والعلمين مشيراً إلى إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بديوان عام المحافظة نظراً لتفوقهم الدراسي معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.