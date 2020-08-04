الرئيس السيسي يعلق على انفجار لبنان الضخم

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء.وقال :”خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.”

خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. Posted by ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ on Tuesday, August 4, 2020