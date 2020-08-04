التصويت في الخارج من خلال البريد السريع منعا الزحام.

اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومى 9 و 10 أغسطس، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ،

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفى بالخطوات التى حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى لبعثاتنا فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى ارسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقاً للجدول الزمنى والاجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما قامت بعثاتنا فى الخارج بتشكيل اللجان الفرعية بالخارج في 140 مقر انتخابي فى 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا فى الخارج بالقواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر فى مجلس الشيوخ 2020.

هذا، وقد تم تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

ويأتى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظاً على المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.