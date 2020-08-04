اتحاد الشباب التقدمي يهنئ الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمؤتمرهم العام الخامس عشر

أرسل اتحاد الشباب التقدمي ( الجناح الشبابي لحزب التجمع ) رسالة تهنئة إلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة انعقاد مؤتمرهم العام الخامس عشر ،

حيث بعث محمود الدسوقي أمين اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع برقية تهنئة إلي دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية جاء فيها : ” تابعنا باهتمام فعاليات انعقاد مؤتمركم العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية والذي جاء تحت شعار” عهدٌ نجدده علماً وصموداً وانتصاراً ” والذي يأتي مواكباً لتحديات جسام تُواجه الشعب السوري الشقيق ،وتحديات عصيبة تمر بها شعوب منطقتنا العربية .

الرفاق الأعزاء نُهنئكم بانعقاد مؤتمركم العام الخامس عشر ونشد علي أياديكم في تحقيق أهدافكم وتوجهاتكم الوطنية التي تم الإعلان عنها في بيانكم الختامي منطلقين من تحقيق مصالح الطلاب والارتقاء بالعمل الطلابي والنقابي،وتعزيز العملية الديمقراطية وتفعيلها ،ومناضلين مع الطلبة السوريين ومن أجلهم .

دُمتم ودام دوركم في الدفاع عن الجامعة كمنارة للعلم والتنوير وتصديكم لمشروعات الفوضي والتخريب ،ودوركم الطليعي في بناء سورية الدولة الوطنية والدفاع عن وحدة الأرض والشعب ،ودام نضالكم نحو تعزيز دور الطلبة في الحياة العامة ،وحرصكم علي العمل المشترك مع نضال الشباب العربي والعالمي لمواجهة الامبريالية وأدواتها الرجعية والإرهابية في منطقتنا العربية والتي تستهدف قوي التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،مع تطلعنا إلي مزيد من العمل المشترك لصالح الطلبة والشباب ” .