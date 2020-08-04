عقب انفجار بيروت ..البدوي لرئيس اتحاد عمال لبنان : دماء الشهداء ستزيد من قوة اللبنانيين و تماسكهم

بعث مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد عمال مصر و الأمين العام للإتحاد العربى للتعليم و الطباعة و الإعلام برسالة تعزية إلى الدكتور بشار الأسمر رئيس الإتحاد العمالي اللبناني و أعضاء المجلس في ضحايا الانفجار الذي وقع ظهر اليوم بميناء مدينة بيروت .

و أكد البدوي للأسمر بأنه لديه ثقة بأن الدماء الزكية لشهداء هذا الحادث الأليم لن تذهب سدى بل ستكون دافع للشعب اللبناني بأن يتكاتف و يقف صفا واحدا لتخطي الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الشعب اللبناني مؤخرا و التصدي لكل من يحاول ليحاول النيل من هذا الشعب القوي الساعي دائما إلى الاستقلال و الحرية .و في النهاية تمنى البدوي الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم