حزب التجمع يعلن تضامنه مع لبنان شعباً وقيادة..ويدعو “القوي الوطنية”و “الجامعة العربية” لعقد إجتماع طارئ لبحث سبل الدعم لمواجهة آثار “إنفجار بيروت”

أصدر حزب التجمع البيان التالي تضامنا مع لبنان في الحادث الأليم الذي وقع امس بإنفجار كبير في العاصمة بيروت ..هذا نصه :”يعرب حزب التجمع عن خالص تضامنه مع الشعب اللبناني والحكم في لبنان ويعزي اهالي الضحايا ويبتهل الي الله ان يمن علي المصابين بالشفاء ..ويدعوا كافة القوي الوطنية المصرية لعقد اجتماع لبحث كيفية التضامن مع لبنان في تلك المحنة.

ويطالب الحكومة المصرية بما عرف عنها من مواقف تضامنية مع الشعوب الشقيقة ان ترسل كل ما يمكن من معونات طبية وان نفتح مستشفياتنا للمصابين،

ويطالب ” التجمع” الجامعة العربية بسرعة عقد اجتماع للمندوبين الدائمين لبحث سبل التضامن علي مستوي الحكومات.. واذ نقف حدادا مع أسر الشهداء ، نتمني للبنان الصمود كما عرفناه دائما..عاش نضال الشعبين المصري واللبناني”