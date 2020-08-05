انتشار كثيف للجيش في محيط ميناء بيروت وتواصل عمليات إطفاء الحرائق

شهدت منطقة ميناء (بيروت) البحري ونطاقها بالعاصمة اللبنانية، انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبناني، في حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر أمس.

وتمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني مدعومة بالطائرات المروحية للجيش اللبناني، من السيطرة على الحرائق التي ظلت مشتعلة بصورة كبيرة ولساعات طويلة جراء الانفجار الذي أطاح بالميناء البحري لبيروت وطالت تداعياته المدمرة معظم أرجاء العاصمة اللبنانية.

وانتشرت فرق البحث والإنقاذ المدنية والعسكرية بأعداد غفيرة داخل ميناء بيروت البحري، للبحث عن الضحايا وسط الحطام الكثيف داخل الميناء الذي دُمر بالكامل، كما قامت فرق البحث الجنائي بإجراء عمليات مسح وتحليل للحادث في إطار التحقيقات الرامية للوقوف على تصور نهائي لكيفية وقوع الحادث.

وقامت قوات الجيش اللبناني بالانتشار في محيط مسرح الحادث، وأقامت طوقا أمنيا محكما وأغلقت كافة مداخل ميناء بيروت البحري لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ وتسريع نقل الضحايا الذين يتم العثور عليهم تحت الحطام الكثيف.