من”العمال العرب”إلى رئيس”عمال لبنان”:ننعي ضحايا”مرفأ بيروت “..ونتضامن معكم لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية..وندعو الاشقاء العرب بتقديم كل العون

بعث الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ،إلى د. بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان،وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي، برقية عزاء ومواساة في ضحايا “إنفجار بيروت” أمس الثلاثاء..جاء فيها :”تتقدم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بخالص التعازي والمواسات لأسر والشهداء والجرحى الذين سقطوا ضحايا هذا الانفجار المروع الذي حول مرفأ بيروت الى ركام والعاصمة الى مدينة منكوبة. داعين ان ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والطمأنينة للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وان يحفظ لبنان وأهله من كل سوء.وأننا اذ نشاطركم الاحزان في هذا المصاب الجلل ونتضامن معكم لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية. ندعو الاشقاء العرب بتقديم كل العون للبنان ليتخطى هذا البلاء الذي حل بشعبه. نرجو الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يعجل بشفاء المصابين وينصر لبنان المقاوم على التحديات والأزمات. (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْه راجِعُون)