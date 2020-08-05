وزير الشباب والرياضة: ننتظر حسم ملف انتخابات الجبلاية من الفيفا

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على موقفه من إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، يوم 30 نوفمبر المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة “أون سبورت أف أم” :”سنتابع الموقف بشكل كامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، خاصة وأن قانون الرياضة يمنع إجراء الجمعيات العمومية الانتخابية بعد نهاية شهر أكتوبر المقبل”.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الصالح العام هو من يحركنا، ونلتزم دائمًا بالقانون، كورونا عطلت بعض الخطط ولكن كانت هناك استجابة من الاتحاد الدولى الفيفا ونشكره على ذلك، ونتواصل بشكل دائم مع اللجنة الاوليمبية ويحكمنا القانون المصرى بكل مفرداته “.

وتابع وزير الرياضة، “اللجنة الخماسية لابد أن تفكر فى ماذا بعد، وتحدد خارطة طريقها والجمعية العمومية وقوامها، اللائحة يتم دراستها بين اللجنة الخماسية والفيفا تمهيدًا لطرحها للجنة العمومية للموافقة عليها ونحن نترقب الأمر بما يتلاءم مع الصالح العام المصرى، وكل الظروف محتملة بالتوافق مع الاتحاد الدولى الذى وقف مع مصر فى مراحلها الانتقالية ونحن نحترم كل من يحترم مصر”.

وعن استعدادات استضافة مونديال اليد 2021 قال وزير الشباب والرياضة، “حددنا 5 سبتمبر موعدًا لإجراء قرعة مونديال اليد، وانتهينا من إنجاز 98 % من العاصمة الادارية الذى يحتوى على 34 ألف كرسى وسيكون جاهزًا لاستقبال منافسات كأس العالم بمصر، ويكون بعد ذلك بمثابة إرث رياضى يضيف الكثير للمنشات الرياضية بمصر”.