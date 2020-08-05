الجامعة العربية تُنكس علمها حداداً على ضحايا انفجارات بيروت

قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنكيس علم الجامعة اليوم حداداً على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية ظهر أمس، وسقط على اثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

​وجاء على لسان مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكداً أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

​وأضاف المصدر أن السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.