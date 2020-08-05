الرئيس اللبناني: سنحاسب المسئولين عن انفجار بيروت ونتطلع إلى دعم دولي سريع

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الدولة اللبنانية ستحاسب المسئولين عن وقوع الانفجار المدمر الذي وقع أمس في ميناء بيروت البحري، وكذلك من تكشف التحقيقات عن تقصيرهم، مطالبا من المجتمع الدولي الإسراع بمساعدة #لبنان ودعم مستشفياته والعائلات المنكوبة . وأعرب الرئيس اللبناني – في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الطارئة المنعقدة ظهر اليوم – عن تقديره لكل المسئولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين تواصلوا معه وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه في محنته ورغبتهم بتقديم المساعدة، مشيرا إلى أن بلاده في حاجة إلى مساعدات وترميم واسع للدمار الذي طال الأبنية وميناء بيروت البحري، لاسيما وأن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.