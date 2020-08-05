15 جنيها ارتفاعا بأسعار الذهب ومستوى قياسي لعيار 21 عند 915 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية في التعاملات الصباحية اليوم مدعومة باستمرار ارتفاعه عالميا مع انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته في 5 شهور أمام اليوان، وزيادة حدة التوترات بين الصين و الولايات المتحدة، فضلا عن زيادة أعداد المصابين بفيروس #كورونا، ما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة للاستثمار.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيها، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 70ر1045 جنيه، وعيار 21 نحو 915 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 25ر784 جنيه.
وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 120 جنيها ليسجل 7320 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 2041 دولارا.