“سعفان” يطلق منظومة التحول الرقمي بالقوي العاملة تجريبياً بالإسكندرية

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، التشغيل التجريبي للربط الالكتروني وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوي العاملة ومكاتبها ومراكز التدريب علي مستوي المحافظة، في إطاراستكمال حوسبة جميع الأنشطة بمديريات القوي العاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير الربط الالكتروني بمركز تدريب محرم بك ، وورشة الخياطة ، وتابع علي الطبيعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، مشيرا إلي أن إنتاج المركز من الكمامات يعتبر باكورة إنتاجه ، وسوف يسهم هذا الإنتاج في تخفيف العبء والتكلفة علي العاملين بالمصانع ، حيث سيتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدى سعر التكلفة .

وأكد سعفان، ضرورة استغلال مركز التدريب للتشغيل التجاري في غير أوقات التدريب ليدر عائد اً علي المركز والمتدرب ، مع وجود إدارة للتسويق بمراكز التدريب لتسويق المنتجات التي يتم إنتاجها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأشار “سعفان” إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب من 38 مركزا ثابتا علي مستوى المحافظات ، كما تم اطلقت 13 وحدة تدريب متنقلة فى قرى المحافظات بعد إعادة تجديدها وتشغيلها ، وذلك فى إطار مبادرة “حياة كريمة” لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس السيسى من خلال مبادرة الوزارة “مهنتك مستقبلك” للتدريب المهنى.

وكشف الوزير عن تجهيز 40 وحدة تدريب متنقلة جديدة لتنطلق لتغطي باقي قري ونجوع المحافظات ، وسوف تقوم كل وحدة بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، وذلك بعد جائحة كورونا.

وزار الوزير مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية، حيث تفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة ، وذلك بحضور حسين صبري مستشار الوزير لشؤون المعلومات ، وياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.

وأكد سعفان أن الوزارة ومديريات علي مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمي قبل نهاية العام الحالي 2020، مشددا علي أن ميكنة العمل بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، يعد نقطة فاصلة في تاريخ الوزارة، وسوف يسهم هذا النظام في التحول الفعلي في كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني ، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وقال وزير القوي العاملة : إن سيقوم بمتابعة مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات للوقوف علي مدي التقدم المحرز في منظومة التحول الرقمي ، مؤكدا أن المتابعة ستكون لحظية مع كافة المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، فور بدء التشغيل التجريبي بها وإزالة أية معوقات فوراً.

واستمع الوزير خلال جولته بالمنطقة الحرة الإستثمارية، لشرح من ياسر سعيد مدير المديرية ، حول إطلاق منظومة التحول الرقمي بالمديرية، مشيراً إلي تم تدريب جميع العاملين علي المنظومة ،وتفعيل وإطلاق العمل بها لإلغاء التعامل بالنظام الورقي تماما والعمل بالنظام الالكتروني وذلك طبقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض بالشرح مراحل قبل الحوسبة، حيث تم حصر العاملين المؤهلين والمدربين للعمل على المنظومة وتم إنشاء حسابات لهم كما تم تدريب ١٣٠ متدرباً ، فضلا عن نقل عدد من العاملين من المناطق إلي مكاتب التشغيل ودعمها ، بالإضافة إلي ضم عدد من مكاتب علاقات العمل لتصبح ٨ مكاتب بدلا من ١٣ مكتباً، وذلك لتوفير القوى الوظيفية اللازمة لعملية الربط ،وكذا أجهزة الحاسب الآلي المطلوبة .

وأكد أنه تم استكمال الربط مع الوزارة وتفعيل المنظومة بمكاتب تراخيص الأجانب بالمنطقة الحرة ، والاستثمار ، والخبرة، فضلا عن مكاتب تفتيش العمل ، والسلامة والصحة المهنية ، والتشغيل والإدارة العامة للتدريب المهني، ومركز تدريب مهني محرم بك، وإدارة العمالة غير منتظمة، وبذلك يكون قد تم ربط ما يقرب من ٥١ جهاز بمنظومة التحول الرقمي لتصبح مديرية قوى عاملة الإسكندرية من أولى المحافظات التي طبقت منظومة التحول الرقمي الكامل .