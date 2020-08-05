محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام 5 درجات ليصبح القبول بالثانوى العام 255 درجة

كتب سويفى رشدى

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2020 – 2021 إلى 5 درجات ليصبح مجموع القبول 255 درجة بدلًا من 260 درجة وذلك بناءاً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني مع تقييم الأبحاث التي تقدموا بها نتيجة للظروف الراهنة … جاء ذلك خلال لقائه صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى إنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة. وأكد المحافظ أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس. كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية .