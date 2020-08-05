النائب العام اللبناني يكلف الأمن بالتحري عن أسباب انفجار ميناء بيروت

كلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بصورة فورية، للوقوف على المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وتسبب فى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وأضرار بالغة في عموم بيروت.

وتضمن قرار النائب العام أن تقوم الأجهزة والفروع التابعة لقوى الأمن الداخلي، بإخطاره أولا بأول بكافة التقارير والمعلومات حول الانفجار، والمراسلات المتعلقة بتخزين مواد متفجرة في أحد مستودعات الميناء حيث بؤرة الانفجار، وتحديد أسماء المسئولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع.

كما طلب النائب العام من أجهزة الأمن تقريرا مفصلا بأسماء القتلى والمصابين والمفقودين بأسرع وقت ممكن.