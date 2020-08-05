تداول 109 آلاف طن و2034 حاوية و5958 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

كتب احمد سلامة

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، ووصلت 17 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينها سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجري تفريغهم. وأضاف خلال البيان الصادر عن الميناء اليوم الأربعاء، أنه يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن على متنها 100 ألف طن قمح وفحم وخشب جاري تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 28 سفينة، وقد تم دخول وخروج 5958 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. من جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 88 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 488 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1546 حاوية. وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.