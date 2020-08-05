الأمين العام  للدول العربية يُطلق مناشدة للعالم لمساندة لبنان في نكبته

اطلق الأمين العام للدول العربية مناشدة للعالم لمساندة لبنان في نكبته، وفيما يلي نص مناشدة الأمين العام لجامعة الدول العربية للعالم لمساعدة لبنان:

“أطلق السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الاغاثية العربية والعالمية للاسراع في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للبنان. ودعا الأمين العام لتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، وذلك في ضوء اعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مساء أمس (بيروت مدينة منكوبة)، وعلى خلفية الدمار الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت امس ٤ الجاري.

وقد وجه الامين العام لجامعة الدول العربية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية وايضا الدولية ذات الصلة.

واعرب الامين العام عن دعمه الكامل للمناشدة التي اطلقها لبنان امس للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مشيرا الي تضامنها المستمر مع لبنان وشعبه والي استعدادها الدائم لدعمه في كل ما من شأنه ان يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي”.

هذا وقد صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط وجه رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العربية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أكد خلالها وقوف الجامعة مع لبنان، واستعدادها الكامل لتبني مطالب لبنان واحتياجاته العاجلة للمساعدة من كافة دول العالم من أجل تجاوز هذه المحنة غير المسبوقة.