جامعة الاسكندرية تنعى أثنان من اساتذتها من شهداء كورونا

كتب احمد سلامة

اصدرت جامعة الاسكندرية اليوم بيانا نعت فيه الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم انتاج الدواجن الأسبق بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، حرم الدكتور خالد عمران مدير محطة البحوث الزراعية بأبيس سابقا والتى توفيت اليوم الأربعاء، بمستشفى الطلبة في الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. كما توفى الدكتور عبدالمنعم ربيع، أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية الطب في جامعة الاسكندرية لترتفع حصيلة ضحايا جامعة الاسكندرية من الاصابة بفيروس كورونا إلى حوالى 6 أساتذة بينهم 3 أساتذة في مستشفى العجمى المركزى والباقى بمستشفى الطلبة المخصصة لعزل مصابى الفيروس من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الاسكندرية.