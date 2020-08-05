بنك ناصر الاجتماعي يخفض سن شهادة “رد الجميل ” الي 60عام

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي انه في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامة بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر خفض سن شهادة “رد الجميل ” الي 60عام .

واشارت القباج أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات

موضحة أن أصحاب المعاشات أو الدخول في هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر في الإدخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة “رد الجميل ” التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية .

وفي ذات السياق أكد الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك ان بنك ناصر الإجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤيةالدولة للتنمية المستدامة2030.

وافاد عشماوي ان قيمة الوديعة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا وتقرر ان يتم زيادة الحد الأقصي للشراء ليصل إلي 2 مليون جنيه للشخص الواحد

ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع و يمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

واكد عشماوي ان البنك مكلف سياسيا واجتماعيا كونة مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاحتماعي والإقتصادي في آن واحد و حرصاً من البنك علي الاهتمام بكافة فئات المجتمع

وعن شروط الحصول علي الشهادات الإدخارية للبنك أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة والرقم التأميني وتعتبر عائد الشهادة هي الاعلي في السوق المصرفي مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل .