“القومى للمرأة ” يخصص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال يومى الانتخابات
فى إطار الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة المزمع عقدها على مدار يومى ١١ و١٢ أغسطس الجاري ، يعلن المجلس عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الانتخابات على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية ، عبر الخط الساخن رقم “15115”.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات .
وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات .