“الأوقاف” تحذر العاملين من تصوير المستحقين للحوم الأضاحي

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية ، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم ، و من يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم ، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع ، مع الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج ، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا ، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا .