تطوير مكتب بريد توشكى وتحويله إلى مركز متكامل

انتهت الهيئة القومية للبريد من تطوير وتحويل مكتب بريد توشكى إلى مركز خدمات بريدية متكامل وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة موضحاً أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية ليتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية حتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء. واشار إلى أنه جارى دراسة موقف القوى الوظيفية بالمناطق النائية وعرضها على السلطة المختصة فور الانتهاء منها حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة والإعلان عن هذه الوظائف طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.