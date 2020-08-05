استئناف العمل بمركز البريد للتبادل واللوجستيات فى مطار القاهرة بعد توقف 4 شهور

تفقد شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مركز البريد المصرى للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولى للاطمئنان على انتظام حركة سير العمل بالمركز بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة القومية للبريد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة القومية للبريد إن مركز البريد المصرى للتبادل واللوجستيات أصبح مستعداً لاستقبال الشحنات والبعائث البريدية من جميع الدول وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية الأساسية المادية والعملية المطبقة على المرافق الحيوية، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لتأمين عمليات نقل البريد الدولى بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح فاروق أن مركز البريد المصرى للتبادل واللوجستيات معتمد دوليا لتقديم كافة خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري.

وأشار إلى أن المركز يعزز من التعاون مع الدول الإفريقية من خلال تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لهم حيث أن المركز يعمل على تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتصديرها إلى الدول الإفريقية وذلك لتسهيل عمليات التسوق الإلكترونى للعملاء فى تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.