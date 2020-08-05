مطالبة بـ “إتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات”.. ” مصر” ترسل خطاباً للاتحاد الافريقى تؤكد رفضها للملء الاحادى لسد النهضه

فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة الاثيوبى، قامت مصر اليوم ٥ أغسطس ٢٠٢٠ بإرسال خطاب الى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبي فى 22 يوليو 2020، وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي الى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت على ضرورة التوصل الى إتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.