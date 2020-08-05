في ختام زياته للمدينة.. رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب الجديدة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمدينة برج العرب الجديدة، اليوم، بتفقد الأعمال الإنشائية للصالة المغطاة بالمدينة، المقرر أن تكون إحدى الصالات التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، في يناير ٢٠٢١.

وخلال تفقده للصالة المغطاة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أشار إلى أن الصالة تقام على مساحة تبلغ نحو 12.5 فدان، ويتم إنشاؤها وفق أحدث المعايير الدولية.

وطمأن الوزير رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ لإنجاز المكونات الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب، والتي وصلت نسبتها إلى 95% من الأعمال المطلوبة.

وعقب ذلك، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة في الصالة الرئيسية المغطاة، التي تتسع لنحو 4500 متفرج، كما تفقد ملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية، ومواقع اللجنة المنظمة، والمركز الإعلامي، والنادي الصحي، وقاعة المؤتمرات.

وأشاد رئيس الوزراء بالمستوى المتميز، الذي يتم من خلاله تنفيذ الصالة المغطاة ببرج العرب، وكذا بمعدلات التنفيذ، لتنضم هذه الصالة إلى باقي الصالات الثلاث الأخرى المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهي: الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الحرص الشديد على التنسيق بشكل دوري مع اللجنة المنظمة لمونديال العالم لكرة اليد، والاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة أسبوعية؛ وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والإدارية للبطولة، والتعرف على موقف الحالة الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للمونديال، لافتاً إلى مواصلة المتابعة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في هذا الشأن، للتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة البطولة.